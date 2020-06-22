Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 181 (+23)
В Костанае без осадков - прогноз погоды на ближайшие дни
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 23 июня, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на юге +13 градусов, днём +18...+23, на юге +26 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В среду, 24 июня, на территории области сохранится переменная облачность, днём дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха +7...+12, на юге +15 градусов, днём +23...+28, на юге до +31 градуса.
- В Костанае 23 и 24 июня осадки маловероятны, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура ночью во вторник и среду +8...+10, днём 23 июня +18...+20, днём 24 июня +25...+27 градусов.
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