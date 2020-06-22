В Костанае без осадков - прогноз погоды на ближайшие дни

Во вторник, 23 июня, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на юге +13 градусов, днём +18...+23, на юге +26 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 24 июня, на территории области сохранится переменная облачность, днём дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха +7...+12, на юге +15 градусов, днём +23...+28, на юге до +31 градуса.

- В Костанае 23 и 24 июня осадки маловероятны, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура ночью во вторник и среду +8...+10, днём 23 июня +18...+20, днём 24 июня +25...+27 градусов.