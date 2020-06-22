В 14 домах отключат горячую воду до осени в Костанае

Еще в 54 домах в нескольких районах города, должны отключить горячее водоснабжение до конца дня, 22 июня. Об этом ГКП "КТЭК сообщили на своей странице в Instagram.

- Стартовала реконструкция ТМ-16 в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости", - говорится в сообщении. - Подготовка к отопительному сезону - самая горячая пора для ремонтов. Давайте запасемся терпением.

Список домов, у кого отключат сегодня воду, в таблице. Дома, выделенные желтым, получат горячую воду вновь лишь 1 сентября, остальные - сегодня, 22 июня, в 17.00.