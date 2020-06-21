Тендер полиции Алматы на 23 автозака за 443,44 млн тенге выиграл «СарыаркаАвтоПром»

Тендер департамента полиции (ДП) Алматы на 23 автозака за Т443,44 млн выиграло ТОО «СарыаркаАвтоПром», передает корреспондент КазТАГ.

Согласно информации на портале госзакупок, 13 автомобилей по Т19,28 млн каждый на общую сумму Т250,64 млн закупит ДП Алматы у ТОО «СарыаркаАвтоПром». Судя по техспецификации, автомобили будут использовать для транспортировки задержанных.

В документе говорится, что закупаемые автомобили должны быть не ранее 2020 года выпуска и с гарантией не менее одного года или 60 тыс. км (пробега). Схема компоновки транспортного средства полукапотная. Кабина двухдверная, трехместная. В кабине не менее трех посадочных мест. Салон для размещения сотрудников: не менее трех мест. Общая камера на четыре человека. Отделена металлической перегородкой с входной решеткой дверью из прута 10 мм с шагом ячейки 5 см. В двери установлен замок и дополнительная задвижка. Сидения в камере со спинкой, выполнены из транспортной фанеры. Под сидениями установлены поручни для наручников.

В отсеке для сотрудников, как следует из техспецификации, должно быть три мягких посадочных места, стол для оформления документации. На сдвижной двери салона окно глухое тонированное. На переднем капоте наклеена эмблема министерства внутренних дел (МВД) РК желтого цвета.

Еще один лот, выигранный ТОО «СарыаркаАвтоПром», – 10 автомобилей по Т19,28 млн каждый на общую сумму Т192,8 млн. Эти автомобили будут использоваться для конвоирования следственно-арестованных лиц.

Данные автомобили также имеют аналогичную характеристику, однако здесь должна быть также одиночная камера. В общей камере для спецконтингента входная дверь решетчатая из прута не менее 8 мм с шагом 5 см, в отсеке для задержанных под сиденьями установлены поручни для наручников. Количество мест не менее четырех заключенных, сиденье для размещения спецконтингента стационарное, жесткое, многоместное, на стальном трубчатом каркасе с поручнем для наручников.

В караульном помещении должно быть три полумягких сиденья: два – около перегородки с водительским помещением и одно – по правому борту.

Кроме 23 автозаков, ДП Алматы проводил тендер на покупку десяти 40-местных автобусов, трех внедорожников и одного грузового автомобиля. Закупки по данным лотам не состоялись.

В апреле ТОО «СарыаркаАвтоПром» выиграло тендер ДП Костанайской области на 27 автомобилей на общую сумму Т224,1 млн, среди них шесть автомобилей предназначены для перевозки лиц, заключенных под стражу.

В июне компания выиграла тендер ДП ЗКО на грузопассажирский автомобиль за Т7,4 млн.

Руководителем базирующейся в Костанае компании «СарыаркаАвтоПром» является Сырым Семейбаев. На сайте комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК данные об уплаченных компанией налогах не найдены. Из открытых источников известно, что компания является крупным предприятием.

Источник фото: bureau.kz