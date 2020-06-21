Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 17 225 случаев (+446 за сутки / 2,7%),
10 897 выздоровевших (+358), 120 умерли (+7)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 8 845 (+616)
Коронавирус в Костанайской области:
292 случая (+14 / 5,0%), 192 выздоровевших (+3), 2 умерли (+0)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 158 (+22)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 158 (+22)
Пропавший в Федоровском районе 8-летний мальчик утонул
21 июня 2020, 15:22 | Происшествия
Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области. "Обстоятельства выясняются, - отметили в ведомстве. - Просим граждан не оставлять детей без присмотра".
Руслана Тайкина последний раз видели вчера, 20 июня, в 15 часов, на ул. Ауэзова в Федоровке. Он ушел из дома кататься на скейтборде. Мальчика искали полицейские и волонтеры.
Последние новости
21.06.20 12:54 «Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач ЖДБ в Актобе
21.06.20 10:30 ЕНТ стартовало в Казахстане
20.06.20 16:08 Казахстан возобновляет международные рейсы
20.06.20 10:28 Юрий БОНДАРЕНКО: Дистанционка - это благо или зло?
19.06.20 20:51 "Молю о прощении!" - для подсудимого по делу об убийстве сержанта полиции гособвинение запросило 20 лет лишения свободы
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 65
Пользователей: 0
Всего: 65
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 65
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020