Пропавший в Федоровском районе 8-летний мальчик утонул

21 июня 2020, 15:22 |  Происшествия

Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области. "Обстоятельства выясняются, - отметили в ведомстве. - Просим граждан не оставлять детей без присмотра".

Руслана Тайкина последний раз видели вчера, 20 июня, в 15 часов, на ул. Ауэзова в Федоровке. Он ушел из дома кататься на скейтборде. Мальчика искали полицейские и волонтеры.