«Забирайте в АМЦ»: Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач ЖДБ в Актобе

Нервным срывом объяснила свое некорректное поведение врач железнодорожной больницы (ЖДБ) в Актобе, которая в распространенном в сети видео говорит сотрудникам «скорой», чтобы они забрали пациентов в актюбинский медицинский центр (АМЦ), передает КазТАГ.

«По данной публикации об отказах в госпитализации в провизорные стационары областного центра поясняем, что в последние два дня резко выросла заболеваемость тяжелыми пневмониями. (…) Врач ЖДБ, имеющий большой стаж лечебной работы, объяснила свое некорректное поведение нервным срывом после двух суток непрерывной работы в связи с нехваткой кадров. Она была информирована о том, что ожидающиеся пациенты были доставлены машиной неотложной помощи по четвертой категории, то есть не нуждались в экстренной и реанимационной помощи. Доктор искренне сожалеет о нервном срыве», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения (УЗ) Актюбинской области в воскресенье.

В ведомстве уточнили, что по сводке ежедневно госпитализировались чуть более 100 пациентов с пневмониями средней и тяжелой степени.

«В день съемок в провизорном стационаре Актюбинского медцентра было уже около 110 пациентов на 100 койках, железнодорожной больнице – 200. В связи с одновременным большим поступлением пациентов в ЖДБ и острой нехваткой кадров, управлением было сделано распоряжение об ограничении приема в стационаре медучреждения и возобновлению работы по ургентному консультированию в приемном покое АМЦ», - заявили в облздраве.

В управлении заверили, что на уровне приемного покоя АМЦ проводится оценка всех пациентов, триаж, нуждающиеся в экстренной помощи сразу госпитализируются.

«Пациентам разъяснялось, что экстренную консультацию и обследование можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. С целью профилактики ажиотажа среди населения при всех ПМСП открыты отделения дневных стационаров по обследованию пациентов с лихорадкой на исключение пневмонии и лечения легких форм. В областном центре увеличено число коек в провизорных стационарах и основной корпус АМЦ превращен в многопрофильный провизорный стационар, а число коек увеличено до 300. Проводится мобилизация кадров с других лечебных учреждений», - резюмируется в сообщении.

Отметим, что в соцсети распространяется видео из актюбинской железнодорожной больницы, где представившаяся Примбетовой Айжан Мукажановной женщина в медхалате говорит сотрудникам «скорой» забрать в АМЦ больных, которых они привезли в приемный покой ж/д больницы.

«У нас за двое суток 205 человек поступило. Забирайте, забирайте, нечего здесь оставлять. (…) Везите в АМЦ, никто принимать не будет, врача в приемном покое нет», - говорит женщина в медхалате на видео.

Другой женский голос за кадром говорит: «Ребята, забирайте, пожалуйста. Послушайте человека. (…) Здесь реанимации нет, заберите, умрут они так».

Напомним, 21 июня МИА КазТАГ сообщало, что в Актобе заболеваемость пневмонией возросла в шесть раз, а также есть нехватка медицинских работников.

19 июня МИА КазТАГ со ссылкой на «Диапазон» сообщало, что руководивший управлением здравоохранения (УЗ) Актюбинской области с июня 2014 года Асет Калиев после шести лет службы покинул свой пост. Отмечалось, что уход Калиева выпал на непростой период, так как число зарегистрированных коронавирусом в Актюбинской области перевалило за 600 человек, плюс ко всему жителей охватила пневмония, и больных с таким диагнозом – сотни.

Видео из больницы появилось в паблике @ztb_kz в Instagram, сообщает Тengrinews.kz. На кадрах сначала показаны машины скорой помощи, на государственных номерных знаках которых указан "04" регион, то есть Актюбинская область. Далее автор перемещается в приемный покой и показывает сидящих на кушетках людей. Женский голос за кадром спрашивает у медиков в защитных костюмах, принимает ли больница пациентов. Те в ответ отрицательно качают головами.

"У нас был приказ принимать больных до 17.00. После 17 часов пациентов должны были госпитализировать в железнодорожную больницу, - прокомментировал "Диапазону" главный врач АМЦ Рустем Исаев. - Наши врачи, принимавшие пациентов до 17 часов, поднялись наверх, заниматься вновь поступившими больными. Но железнодорожная больница не принимала больных. У них проблема с кадрами. Больных за 200 человек. Исходя из такой ситуации, нам дали команду, чтобы больных принимала наша больница. Я сам лично вечером был здесь. Мы всех приняли, оказали помощь. АМЦ полностью работает как провизорный госпиталь, принимает больных с пневмониями. За вчерашний день (19 июня) и сегодня поступило 210 больных. Экстренные отделения мы переводим в БСМП и медцентр, больных, которые лежали, выписываем на амбулаторное долечивание. В поликлиниках открыли дневные стационары. Чтобы те пациенты, которые от нас уходят с улучшением, дополучили лечение в поликлиниках, дневные стационары работают с утра до вечера. Мы работаем круглосуточно. У нас уже заполнены 2-3 отделения, лежат 210 человек, "провизорка" на 320 коек. Болезнь никого не жалеет".

Ранее в Сети появились также кадры переполненной больницы Нур-Султана, в которой пациенты лежали прямо в коридоре. Врачи подтвердили этот факт и попросили отнестись к нему с пониманием.

Также известно, что больница переполнена и в Уральске. Ее главврач уволилась после конфликта с руководством управления здравоохранения.

Такая ситуация наблюдается во многих регионах Казахстана: места в стационарах заканчиваются, а пациенты все прибывают.

Источник фото: кадр из видео в соцсети