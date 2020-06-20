Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 136 (+32)
Казахстан возобновляет международные рейсы
Tengrinews.kz
С 20 июня Казахстан возобновляет рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и другие страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
17 июня Комитет сообщал, что, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, с 20 июня 2020 года поэтапно будет возобновлено международное авиасообщение из Казахстана в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.
Согласно фактическому расписанию на сайте международного аэропорта Алматы, сегодня казахстанцы уже смогут вылететь в Анталью (Турция) и Дубай (ОАЭ), а завтра из Алматы также можно будет вылететь в Стамбул и Анталью. Согласно онлайн-табло аэропорта Нурсултан Назарбаев, сегодня также есть рейсы из Дели и Стамбула.
Продажа авиабилетов началась заранее. Отмечалось, что в связи с ограничительными мерами со стороны КНР расписание казахстанских и иностранных авиаперевозчиков находится на стадии рассмотрения.
"Рейсы будут осуществляться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и иностранными государствами. Вместе с тем отмечаем, что главным санитарным врачом РК на транспорте будет отслеживаться ситуация в этих странах и при ухудшении эпидемиологической обстановки будут приниматься соответствующие меры", - подчеркивали в Комитете.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 0
Всего: 44
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020