Сразу 20 симптомных случаев заболевания КВИ выявили в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрированы 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией̆ с симптомами (по состоянию на 19 июня 2020 года). Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.

Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl

"15 случаев приходятся на областной центр. Здесь с симптомами ОРВИ обследованы мужчины в возрасте от 27-ми до 85 лет и женщины от 21 года до 86 лет, - отмечается в сообщении. - В Аулиекольском и Костанайском районах, а также поселке городского типа Качар COVID-19 подтвержден у мужчин 1964-го, 1970-го, 1976 г. р. Также госпитализирована женщина 1989 г. р. Все пациенты были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле".

В этот же день при пересечении российско-казахстанской границы через автопереход «Кайрак» СOVID-19 был подтвержден у водителя-дальнобойщика, проживающего в Алматинской области.

Пациенты изолированы в инфекционные стационары и получают лечение согласно протоколу. В очагах заболевания проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 278 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели 188 человек.