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У педагогов детского сада выявили коронавирус в Костанае
19 июня 2020, 16:51 | Коронавирус
Они были бессимптомными носителями вируса. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
Фото sad69.kz
Коронавирусная инфекция подтвердилась у педагогов детского сада № 69. Дошкольное учреждение закрыли на карантин.
- Силами филиала Центра национальной экспертизы проведена заключительная дезинфекция в очагах, - сообщили в пресс-службе. - В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, определяется круг контактных лиц.
Люди, бывшие в близком контакте в заболевшими, будут взяты под наблюдение и обследованы в поликлиниках города.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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