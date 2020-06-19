Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на 12 августа выборы в сенат. Будет избрана треть сенаторов - 17 депутатов. Собираетесь ли вы следить за ходом предвыборной кампании и итогами голосования? Да. Хочу знать, кто станет представителем Костанайской области в этой палате.

Да. Хочу знать, что пообещает будущей сенатор, чтобы потом напомнить о его обещаниях.

Да. Хоть голосование будет косвенным, в нем все равно может быть интрига.

Нет. Депутаты маслихатов все равно проголосуют за «нужных» кандидатов.

