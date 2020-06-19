У педагогов детского сада выявили коронавирус в Костанае

19 июня 2020, 16:51 |  Коронавирус

Они были бессимптомными носителями вируса. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Фото sad69.kz

Коронавирусная инфекция подтвердилась у педагогов детского сада № 69. Дошкольное учреждение закрыли на карантин.

- Силами филиала Центра национальной экспертизы проведена заключительная дезинфекция в очагах, - сообщили в пресс-службе. - В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, определяется круг контактных лиц.

Люди, бывшие в близком контакте в заболевшими, будут взяты под наблюдение и обследованы в поликлиниках города.