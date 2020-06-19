Бронировать посещение ЦОНа нужно по-новому в Костанае

Центры по обслуживанию населения Костанайской области временно изменили график работы. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, ЦОНы будут принимать граждан с 10.00 до 18.00.

Об этом сообщила пресс-служба областного филиала госкорпорации "Правительство для граждан".

- Работать с 10.00 до 18.00 будут сейчас все ЦОНы Костанайской области, - пояснил заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Шынгыс АШИРБЕКОВ. - Но отдельно хотелось бы обратить внимание на работу ЦОНов в Костанае. Напомню, что с момента открытия ЦОНы областного центра работают в новом формате. Оказываются только «бумажные» услуги, а электронные услуги горожане получают самостоятельно или в секторах самообслуживания. Таких в областном центре шесть. При этом получить услуги в костанайских ЦОНах можно, только предварительно забронировав очередь. С учетом нового графика для получения услуг в отделах обслуживания населения Костаная необходимо бронировать очередь до 17.30 часов. Позже бронь будет считаться недействительной.

Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, а также через Telegram бот EgovKzBot2.0.

Посещение ЦОНов возможно при обязательном наличии медицинской маски, также необходимо соблюдать социальную дистанцию, напомнили в ведомстве.