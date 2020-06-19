11 случаев COVID-19 с симптомами зарегистрировано в Костанайской области

Семь случаев, четыре из которых в Рудном и три в Костанае, - завозные. Еще по одному выявлено в Житикаре, Алтынсаринском, Мендыкаринском и Жангельдинском районах.

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В Рудном инфекция выявлена у мужчин 1984, 1989 и 1958 года рождения, а также женщины 1965 года рождения. Все четверо прибыли из городов Нур-Султан, Актобе, Семей. Мужчин и женщину обследовали после самообращения. У них были такие симптомы как боль в горле, температура, слабость, головокружение.

В Костанае за медицинской помощью обратились мужчина 1977 года рождения и женщины 1995 и 1956 года рождения. Как выяснилось, что двое из них прибыли из Акмолинской области и столицы. Результат ПЦР исследования показал у всех положительный результат.

- Коронавирусная инфекция продолжает регистрироваться у жителей Житикары. Здесь был госпитализирован 36-летний мужчина, с признаками ОРВИ, - сообщили в информационном областном штабе. - Также COVID-19 зафиксирован в Алтынсаринском, Мендыкаринском и Жангельдинском районах. Заболели мужчины 1975, 1976 и 1977 года рождения.

Больные госпитализированы в инфекционные стационары области. Получают лечение согласно утвержденного протокола. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 18 июня в области выявлено 258 человек с COVID-19, 187 пациентов выздоровело, 2 скончались.