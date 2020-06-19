Как будут работать санитарные посты с 19 июня, разъяснили в ДП Костанайской области

19 июня 2020, 09:28 |  Коронавирус

Решение об открытии трех санитарных постов на территории Костанайской области было принято на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции 18 июня.

Пресс-служба ДП распространила видеозапись разъяснения о том, как они будут работать, с которым выступил заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий ЦОЙ. В частности, он отметил, что никаких ограничений по передвижению автотранспорта внутри области нет.