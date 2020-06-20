Юрий БОНДАРЕНКО: Дистанционка - это благо или зло?

Одним из последствий вирусной паники стало стремительное вхождение в образование так называемого дистанционного обучения. Благо это или зло? Или, как часто это бывает, того и другого вперемешку?

Хорошо известно, что многие учителя и родители от этой дистанционки буквально взвыли. Но, думаю, здесь дать с ходу один общий ответ трудновато. Логичней было бы разбить общий вопрос на группу подвопросов: для кого, когда, при каких условиях дистанционка допустима, а для кого - решительно нет. Если же допустима, то в каких масштабах и пределах?

В младших классах, как говорят специалисты, длительное сидение за компьютерами категорически вредно. Ситуацию в более старших интересно было бы обсудить совместно со специалистами разного рода, учителями и родителями.

А как в вузах? Начну с того, что в качестве дополнительной формы обучения, своего рода костылей, а то и инвалидных колясок (как в дни карантина) дистанционка в разумных дозах может стать подспорьем. Куда деваться-то? Обломок корабля - не лучшее плавсредство, но, когда штормит, он оставляет хоть какую-то надежду на спасение. Да и в обычных обстоятельствах телезанятия, лекции крупных ученых, как, например, на российском канале «Культура», могут быть интересны и полезны. Могут быть небесполезны и гаджеты с их вихревым движением информации и фейков либо путаницы того и другого сразу. Особенно уместно использование Интернета под руководством преподавателя вуза, но именно когда увиденное и услышанное коллективно разбирается, а значение слов, образов, звучащих в том или ином контексте, уточняется.

Итак, и костыли, и инвалидные коляски, бесспорно, могут быть необходимы. Однако это вовсе не значит, что, обретя даже самые замечательные костыли, мы должны ломать ноги для того, чтобы эти самые костыли оказались более востребованными. Ведь процесс образования - это не просто процесс закачивания в кого-то знаний, как, к примеру, накачивают шину или камеру футбольного мяча. Образование - это прежде всего полигон социализации, школа взаимодействия. Это понимали издревле. Те же спартанцы считались превосходными воинами. Однако их учили не только стойкости и владению оружием, но и взаимодействию: скажем, одна группа ребят сталкивала в воду другую. Ту же роль сегодня могут играть футбол, волейбол, перетягивание каната. Но и непосредственно в учебе участие товарища значимо. Вспоминается совсем недавний разговор с одним из наших борцов. По его словам, спортсмены учились не только у тренера, но и друг у друга. Да и как же иначе?

И какой же предварительный вывод? Честно говоря, я, как и многие другие, независимо от возраста, всерьез опасаюсь того, что при дистанционке, как и при иных размашистых экспериментах в нашем образовании, фантики от конфет будут подменять суть содержимого, если только значение этой самой дистанционки и ее масштабы начнут раздувать. Никто не станет отрицать пользу каши, но, если вас станут кормить только гречкой, так со временем она вам в горло не полезет. И это не говоря уже о чисто технических проблемах.

Техника может многое. Возможен же сегодня и секс по телефону. Как развлечение для кого-то, пожалуйста. Да вот только детей от такого секса не будет. И, боюсь, с плодами удаленки все обстоит ничуть не благостнее.