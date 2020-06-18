Руненский ПКСК намерен отказаться от обслуживания восьми домов из-за многомиллионных долгов

В начале июня на дверях подъездов домов №№ 5 и 7 по ул. Фрунзе вывесили уведомление о том, что "в случае непогашения задолженности решением правления ПКСК "Аскон" прекращает обслуживание с 1 июля 2020 года".

Жильцы, которые исправно платили за услуги ПКСК, с таким решением не согласились. Своё недовольство они адресовали председателю ПКСК «Аскон» Зое ТУЯКБАЕВОЙ на встрече, которая прошла вечером 17 июня во дворе двух многоэтажек.

- Первое собрание прошло ещё 5 июня, там, в основном, высказывались претензии по состоянию домов, - рассказала "НГ" жительница дома № 5 Ольга СОКОЛОВА. – У всех накипело, проблем много. На прошлом собрании председателя ПКСК не было, теперь вот с ней обсуждаем как жить после 1 июля. У жильцов единого мнения нет: кто за, кто против выхода из ПКСК. Против - в основном из-за должников. Но за них нужно жёстко браться, а кто этим будет заниматься?

Председатель ПКСК предложила жильцам создать объединение собственников имущества (ОСИ), чтобы самостоятельно обслуживать свой дом. По принятому в начале 2020 года закону, ОСИ должны до июля 2022 года прийти на смену привычным ПКСК. Жильцы пытались понять, чем для них обернётся этот переход. В основном руководствовались одним аргументом: «Какой бы ни был плохой ПКСК – сантехника вызываешь и штатный сотрудник приезжает на аварию. А где его будут искать ОСИ - непонятно».

- У каждого из ваших домов долг превышает 2 млн тенге, - объясняла председатель ПКСК. – Есть и другие дома, которые имеют крупные долги, и мы хотели бы вывести их из состава ПКСК. Денег, которые мы с них собираем, не хватает даже на зарплату дворнику. При этом у нас самый низкий тариф – всего 30 тенге за 1 кв. м. Приходится брать деньги из других домов, чтобы провести ремонт у должников. Зачем мне это? Я так считаю - пусть они уйдут и сами попробуют, что это такое – обслуживать свой дом. Тогда они поймут, как это сложно.

Такие же претензии у ПКСК «Аскон» к домам №№ 3, 15, 17, 19 по ул. Фрунзе, № 114 по ул. Парковой и № 12 по ул. Гагарина. Всего этот кооператив обслуживает 44 дома.

Руководитель отдела жилищной инспекции акимата Рудного Ержан СУЛЕЙМЕН, который присутствовал на встрече, уверен, что переход в ОСИ пойдёт жильцам только на пользу.

- ОСИ можно создать в форме простого товарищества, - пояснил он. – Откройте счёт на этот дом, накопите определённую сумму и за счёт этих средств обслуживайте свой дом. У нас, в Рудном, уже есть пример создания ОСИ - в доме по ул. Корчагина. Пример положительный. Они вышли из ПКСК, теперь у них появилось освещение, всё побелено.

Прийти к общему решению на встрече не удалось. Как сообщила «НГ» Зоя Туякбаева, теперь ПКСК проведёт опрос всех жильцов – за или против выхода из кооператива и создания ОСИ. Результаты предоставят членам правления ПКСК в конце июня, они и примут окончательное решение.

Фото Георгия ГОВОРОВА