Санпосты на трассах и специальные меры для Костаная и Рудного - Какие ограничения вводят в Костанайской области

О решениях, принятых сегодня, 18 июня, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.

"В последние дни в области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по короновирусной инфекции, а также имеются факты несоблюдения режима карантина", - говорится в сообщении.

В связи с этим оперативным штабом принято решение по введению с 18 по 30 июня следующих ограничительных мер:

1. Установление трех санитарных постов с 00.00 часов 19 июня, расположенных на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» и «Костанай – Рудный», «Аркалык-Амантогай»;

2. Запрещение работы аттракционов и фонтанов, надувных конструкций (батуты);

3. Запрещение работы караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату-салонов, массажных салонов;

4. ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществлять по записи с 10-00 до 18-00;

5. Работу салонов красоты, парикмахерских ограничить с 10-00 до 18-00 только по записи;

6. Работу образовательных центров, кружки, центры детского развития с 9-00 до 16-00 (заполняемость не более 15 человек);

7. Ограничить работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20-00;

8. Работу продовольственных и непродовольственных рынков ограничить с 10-00 до 16-00;

9. Перевод 80% госслужащих на «дистанционную» форму работы, проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и видео конференций.

По-прежнему действует запрет на:

- Проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с большим скоплением людей;

- Проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников;

- Кинотеатров, театров для посещения зрителей, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых);

- Функционирование ночных клубов, компьютерных и игровых клубов,кальянных, букмекерских контор;

- Работу расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведение в них культурно-массовых программ;

- Работу детских оздоровительных лагерей и пришкольных лагерей, за исключением 4-х детских загородных лагерей;

- Проведение спортивных соревнований.

Как сообщил аким области, по поручению Правительства РК в целях стабилизации эпидемиологической ситуации на ближайшие выходные дни – с 20-го по 21 июня - вводятся дополнительные временные ограничения для населенных пунктов с численностью свыше 50 тысяч человек - то есть, в Костанае и Рудном. В частности:

- приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;

Также штаб принял решение о разрешении работы детского лагеря «Болашак» по организации досуга детей из социально незащищенной категории, со строгим соблюдением санитарных мер.

- Анализ показывает, что рост заболеваемости связан с увеличением контактов – трудовых, социальных, семейных. Имеет место несоблюдение мер профилактики, то есть люди не носят маски, не соблюдают дистанцию, та же гигиена рук в быту и на работе. Кроме того, на объектах, которые возобновили свою деятельность, не выполняется должным образом санитарно-дезинфекционный режим, - сказал Архимед Мухамбетов. - Также обращаюсь к предпринимателям. На вас лежит большая ответственность за своих работников. Их необходимо обеспечивать перчатками, масками и другими средствами защиты

На территории Костанайской области зарегистрировано 247 случаев COVID-19. Анализ состояния еженедельного прироста заболеваемости показал, что в период с 1-го по 7 июня учтено 29 случаев заболевания, прирост составил 15,9%, с 8-го по 15 июня - 56 случаев, прирост – 26,5%.

- В очередной раз призываю жителей области со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер, вводимых на территории региона, - обратился к костанайцам Архимед Мухамбетов. - В случае ухудшения эпидемиологической ситуации введенные ранее послабления карантина будут отменены и область вернется в условия усиленного карантина.

Фото со страницы Архимеда Мухамбетова в Instagram