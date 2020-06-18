Закон о защите животных: за какие нарушения усилят наказание

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о новом проекте закона, который ужесточит наказание гражданам за пытки и убийства животных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам министра, законопроект был инициирован депутатами. Рабочее название проекта: Об ответственном обращении с животными. Закон будет регулировать обращение и с дикими, и с домашними животными, а также будет регулировать работу зоопарков.

"Мы все были свидетелями за последние несколько недель или месяцев вопиющих фактов очень жестокого обращения с животными. Это просто... я не знаю как выразить эмоции, слов нет. Поэтому назрела необходимость в создании отдельного законопроекта. Жестокое обращение с животными – это показатель культуры нашего общества. Мы должны поставить четкий законодательный заслон всяким негативным проявлениям", - заявил министр.

В министерстве наказание, предусмотренное за жестокое обращение с животными, назвали "довольно мягким", а также выступили с предложением ужесточить действующее законодательство в этой сфере.

"В новом законопроекте предлагается предусмотреть такие нормы, как требования к осуществлению деятельности по обращению с безнадзорными и бродячими животными, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными животными, работа служб отлова, регулирование численности бродячих животных, особенности обращения с животными в приютах для животных, в цирках, зоопарках, в частных зооколлекциях, а также усилить административную и уголовную ответственность за их несоблюдение", - сообщили в пресс-службе министерства в ответе на запрос Tengrinews.kz.

Отметим, сейчас животных защищают несколько статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

Статьей 406 КоАП предусмотрена ответственность за несоблюдение ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, требований и ветеринарных нормативов при содержании, разведении и содержании животных. Сюда также относятся животные в зоопарках, цирках, на пасеках, в аквариумах. За нарушение данной статьи предусмотрен штрафы в размере от 20 до 200 МРП (от 55,5 до 555 тысяч тенге с 1 апреля 2020 года).

Статьей 316 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье. Наказание усиливается, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних, в том числе если совершено группой лиц или неоднократно. За нарушение статьи минимальное наказание - штраф в размере до 120 МРП (333,3 тысячи тенге), максимальное - штраф до 200 МРП (555 тысяч тенге), либо общественные работы сроком до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

Новости о жестоком обращении с животными участились в последние две недели.

31 мая стало известно, что двое мужчин устроили стрельбу из пистолета и ружья по собакам в пригороде Атырау. Происходящее снимали на камеру. Один из стрелявших оказался работником Атырауской городской ветеринарной станции.

1 июня появилось видео, на котором мужчина зажал голову псу металлической дверцей холодильника и встал на нее ногами. Волонтеры спасли собаку, а полицейские задержали мужчину. Позже он объяснил, что был пьян, когда мучил животное.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Группа помощи «Доброе Сердце» (@help_animals_atyrau)31 Май 2020 в 3:29 PDT

2 июня стало известно о 45-летней женщине в Петропавловске, которая, будучи пьяной, выбросила из окна четвертого этажа свою собаку. Прибывшие на место полицейские обнаружили умирающего домашнего питомца под окнами дома. Несмотря на усилия ветеринаров, спасти спаниеля не удалось. Женщине назначили штраф в 27 тысяч тенге.

4 июня появилась информация о жестоком убийстве кота в подъезде одного из жилых домов в Караганде. Бездомного кота прикармливали жители подъезда. По словам горожан, незнакомый мужчина схватил кота и стал бить его о железную дверь подъезда, колотил о стену так, что все стены были в крови. Жители подъезда потребовали у полиции имя убийцы, угрожали устроить самосуд, так как "закон бездействует".

5 июня в сети появилась видеозапись, на которой несколько парней заживо сожгли щенка в селе Кабанбай Алматинской области. После задержания подростки сказали, что жестокое преступление совершили "ради забавы".

Позже карагандинцы опубликовали видео из городского зоопарка, где обнаружили измученную амурскую тигрицу. Посетители запечатлели момент, когда животное несколько раз попыталось встать на лапы, но каждый раз падало на бок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @club_dobryakov_karagandy5 Июн 2020 в 2:09 PDT

8 июня стало известно, что житель Атырауской области до смерти забил соседскую собаку при помощи сельскохозяйственного инструмента.

В ночь на 14 июня жители Актау в парке "Акбота" заметили, как запряженная в карету лошадь упала в обморок. Очевидцы сказали, что причиной обморока стала изматывающая работа животного на жаре. Лошадь удалось привести в чувство только спустя 40 минут. Хозяева животного заявили, что лошадь якобы поскользнулась, а не упала в обморок от усталости. Прокатчики рассказали, что ранее они работали на территории набережной и подобных происшествий не было. Позже в парке "Акбота" запретили прокат животных.

Казахстанцы организовали подписную кампанию в пользу принятия закона о защите животных. На данный момент петицию подписали уже почти 67 тысяч человек.