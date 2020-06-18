Шесть случаев COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Костанайской области

Четыре случая являются завезенными, и еще по одному выявлено в областном центре и в Рудном. Все пациенты имеют симптомы. Об этом сообщили в информационном областном штабе.

Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl

Семья из трех человек – мужчина 1972 года рождения, женщина 1973 года рождения и девушка 1994 года приехали в Костанай из Нур-Султан. Их обследовали при самообращении с выраженными катаральными явлениями. Еще одна 53-летняя женщина приехала в Рудный из Северо-Казахстанской области. После обследования ее госпитализировали с диагнозом пневмония.

Также в Рудном 60-летняя женщина обратилась за медицинской помощью с высокой температурой. Лабораторное исследование подтвердило наличие инфекции.

- В этот же день коронавирусная инфекция выявлена у жительницы областного центра 1965 года рождения. Пациентка была обследована по самообращению, - сообщили в штабе. - У женщины наблюдалась повышенная температура тела, кашель, слабость, боль в горле. ПЦР-исследование показало положительный результат на COVID-19.

Все больные госпитализированы в инфекционные стационары. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются контактные лица, их возьмут под медицинское наблюдение.

По состоянию на 17 июня в регионе выявлено 247 человек с инфекцией COVID-19, 187 пациентов из них выздоровело, 2 скончались.