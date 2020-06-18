Чем опасны бессимптомные носители коронавируса

Ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева рассказала, чем опасно бессимптомное протекание коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Есть такое неверное понятие, что бессимптомные не представляют никакой опасности. Они не представляют опасности в клиническом плане. В течение 14 дней у них никакой клиники нет, никаких симптомов. Они для себя безопасны, но эпидемиологически они опасны", - сказала она в рамках прямого эфира Министерства здравоохранения.

По ее словам, бессимптомные могут передавать коронавирус, но с меньшей вероятностью.

"В сравнении с симптомным он менее опасен. Потому что симптомы выражаются в том, что он кашляет и чихает со слюной на расстоянии одного метра, распространяет этот вирус на стоящего рядом человека, на предметы, на объекты, к которым другой будет прикасаться и заражаться. Конечно, симптомные эпидемиологически наиболее опасны.

Бессимптомный не кашляет, не чихает, поэтому такого активного распространения не будет. Но тем не менее этот вирус у него сидит в носоглотке. Когда вы будете кого-то обнимать, будете, обнявшись, смотреть телевизор или просто прогуливаться вместе на близком расстоянии менее одного метра, у вас высокий риск заражения. Об этом мы должны не забывать. Поэтому, безусловно, бессимптомные должны изолироваться и соблюдать все противоэпидемические меры во благо своих родных, во благо своей семьи", - добавила Динагуль Баешева.