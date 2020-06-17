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Блок-посты снова устанавливают на трассах Костанайской области
Фото и видео работ по установке блок-поста на трассе Костанай - Рудный присылают "НГ" очевидцы. Они сообщают со ссылкой на сотрудников полиции, что, как минимум, еще один блок-пост установлен на Аулиекольской трассе.
В пресс-службе акимаКостанайской области на наш вопрос ответили коротко:
"Завтра состоится заседание оперативного штаба, по его итогам сообщим подробности касательно установки блок-постов".
Сегодня же президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев анонсировал меры по стабилизации эпидемиологической ситуации и расширению масштабов тестирования, сообщает zakon.kz.
- Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования, - написал президент в twitter.
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