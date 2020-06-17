Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты

Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова предложила правительству рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz / Алихан Сариев

"Фракция "Ак жол" высоко оценивает усилия, предпринятые правительством по противодействию пандемии коронавируса на первом этапе. Результатом стало значительное замедление пандемии по сравнению со многими другими странами. В то же время в ряде регионов после снятия ограничений произошел резкий рост заражений и смертности от коронавируса.

К депутатам поступают жалобы об отказах в госпитализации больных, невыполнении лечебных процедур в переполненных провизорных центрах, нехватку средств защиты для самих медработников. Заверения Минздрава о том, что в среднем по стране мест в клиниках и защитной экипировки хватает, вызывают только критику, потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди сталкиваются с конкретными ситуациями. Но это наши граждане, которых государство обязано защитить", - обратилась Меруерт Казбекова с депутатским запросом к премьер-министру.

Она отметила, что чаще всего люди жалуются на нехватку тестов на коронавирус.

"Даже в Нур-Султане очередь на сдачу теста нужно занимать минимум за два дня, результаты также выдаются несвоевременно. Аналогичные сообщения об очередях поступают из Алматы, Шымкента, Павлодара, ВКО, Туркестана. Безусловно, большую роль в этом всплеске сыграло поведение самих людей, игнорирующих требования безопасности. Поэтому мы поддерживаем усиление карантина в наиболее тревожных регионах", - сказала депутат.

По словам Казбековой, тенденции показывают, что организация противодействия коронавирусу Минздравом и акиматами находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение "гигантских средств из бюджета (125 миллиардов тенге) и накопленный опыт первых месяцев".

"Фракция "Ак жол" просит: принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удаленных населенных пунктов и эвакуации больных в свободные клиники; обеспечить достаточное количество тестов для населения, в том числе для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения; рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне", - заключила Меруерт Казбекова.