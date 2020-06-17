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Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты
Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова предложила правительству рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz / Алихан Сариев
"Фракция "Ак жол" высоко оценивает усилия, предпринятые правительством по противодействию пандемии коронавируса на первом этапе. Результатом стало значительное замедление пандемии по сравнению со многими другими странами. В то же время в ряде регионов после снятия ограничений произошел резкий рост заражений и смертности от коронавируса.
Она отметила, что чаще всего люди жалуются на нехватку тестов на коронавирус.
"Даже в Нур-Султане очередь на сдачу теста нужно занимать минимум за два дня, результаты также выдаются несвоевременно. Аналогичные сообщения об очередях поступают из Алматы, Шымкента, Павлодара, ВКО, Туркестана. Безусловно, большую роль в этом всплеске сыграло поведение самих людей, игнорирующих требования безопасности. Поэтому мы поддерживаем усиление карантина в наиболее тревожных регионах", - сказала депутат.
По словам Казбековой, тенденции показывают, что организация противодействия коронавирусу Минздравом и акиматами находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение "гигантских средств из бюджета (125 миллиардов тенге) и накопленный опыт первых месяцев".
"Фракция "Ак жол" просит: принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удаленных населенных пунктов и эвакуации больных в свободные клиники; обеспечить достаточное количество тестов для населения, в том числе для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения; рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне", - заключила Меруерт Казбекова.
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