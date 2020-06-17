Бояться не нужно, нужно знать!

ВИЧ/СПИД по-прежнему остается одной из самых больших проблем в мире. Это заболевание коснулось жизни более 39 миллионов человек.

И пусть в Казахстане эта угроза в основном касается уязвимых групп – потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, гомосексуалистов, заключенных, – но не факт, что в группу риска не попадет обычный человек.

Наиболее пораженными регионами являются Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области и г.Алматы. Это регионы где наблюдаются наиболее высокий показатель распространенности ВИЧ-инфекции, что касаемо нашей области, то Костанайская область замыкает шестерку.

На сегодняшний день в области кумулятивно (т.е с момента регистрации первого случая, а именно, начиная с 1993 года) зарегистрировано 2627 случаев ВИЧ-инфекции, лиц, живущих с ВИЧ - 1872.

За 4 месяца 2020 года выявлено 126 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 18 случаев больше чем за аналогичный период.

На протяжении двух лет на территории Костанайской области действует приказ Управления здравоохранения об обследовании на ВИЧ-инфекцию населения области.

Рост выявляемости новых случаев связан в первую очередь с увеличением скрининга и расширением тестирования тех контингентов, которые ранее не были охвачены. Этот фактор способствует стабилизации эпидемиологической ситуации.

По программе Всемирной организации здравоохранения к 2030 году перед врачами и странами стоит задача трех «90». Нужно добиться того, чтобы 90 процентов людей знали о своем ВИЧ-статусе, 90 процентов ВИЧ-инфицированных получали антиретровирусную терапию, а у 90 процентов пациентов сформировать вирусную нагрузку, то есть повысить сопротивляемость организма. Но это возможно только в том случае, если люди начнут ответственно относиться к своему здоровью.

На сегодняшний день в Костанайской области:

- 89% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус;

- 76% людей с положительным ВИЧ статусом, получают антиретровирусную терапию;

- 51,4% пациентов, принимающих антиретровирусную терапию, имеют пониженную (подавленную) вирусную нагрузку.

Профилактика ВИЧ-инфекции проводится в двух направлениях: осуществление профилактических программ среди ключевых групп населения и проведение профилактических мероприятий среди населения. Активно задействована информационная работа посредством привлечения СМИ и социальных сетей.

Мы должны донести информацию до каждого жителя и получить результат, который проявится, прежде всего, в информировании населения, чтобы каждый человек всегда находил верное решение в профилактике ВИЧ/СПИД – говорят врачи-эпидемиологи.

В целях улучшения условий и качества предоставления анализов, КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» с 01.06.2020 года переезжает в другое здание, находящееся по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, 134.

И помните, знания о ВИЧ-инфекции – это первый шаг на пути к противодействию распространения ВИЧ-инфекции.

Берегите себя и своих близких!

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