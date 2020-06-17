У председателя мажилиса РК выявили коронавирусную инфекцию

Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию. 9 и 11 июня Нигматулин принимал министра здравоохранения по вопросу возвращенного из сената проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает Ratel.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса РК.

Фото: parlam.kz

16 июня, во вторник, спикер прошел очередное тестирование из-за того, что у Биртанова выявили коронавирус.

"К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утвержденного протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание мажилиса проведет его заместитель", - говорится в сообщении пресс-службы мажилиса.

Из-за того, что у министра здравоохранения тест на коронавирус дал положительный результат, премьер-министру Аскару Мамину, акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву, министру образования Асхату Аймагамбетову, министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, министру экологии Магзуму Мирзагалдиеву пришлось уйти на самоизоляцию. Все они сдали тест на новый вирус, результат отрицательный.

Состояние министра здравоохранения Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести, у него диагностировали пневмонию. Он находится в стационаре в Нур-Султане и работает удаленно.