Недоверие к вакцинам пошло после закупа некачественных препаратов - депутат

Депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова признала, что недоверие населения к вакцинам пошло после закупа некачественных вакцин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Онлайн-встречу антипрививочников с представителями Минздрава организовало Министерство информации и общественного развития. На обсуждение пригласили граждан, призывающих отказаться от обязательной вакцинации детей и отозвать принятый Мажилисом проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

"Вакцина дала нам очень большой положительный эффект: полиомиелит и натуральная оспа у нас ликвидированы еще лет 15 назад, гепатит С ликвидирован на сегодняшний день. Я согласна с моими коллегами: конечно, есть коллизии, когда произошел некачественный закуп вакцин, что привело к такому мнению населения. Но при обсуждении кодекса поступило более 3 тысяч предложений, принято было по кодексу 717 поправок. Это один из самых больших законопроектов, я пятый год в Мажилисе и впервые вижу, чтобы вносилось столько поправок. Благодаря всем, кто принимал активное участие, мы почти на 80 процентов многое изменили в нем", - рассказала депутат.

По ее словам, законопроект предусматривает жесткие меры наказания в отношении производителей, если действительно будет доказана их вина. Кроме того, предусмотрена ответственность за транспортировку, хранение вакцин и ответственность медперсонала при проведении прививок.

Вице-президент Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова поддержала мнение депутата.

"Я думаю, что сейчас уровень оснащения наших лечебных учреждений настолько высок, что любое осложнение, если об этом будет заявлено, будет тщательно расследовано, и причины будут установлены. Тот миф о плохих вакцинах возник тогда, когда у нас был эпизод с сербской вакциной. Конечно, после тех осложнений вышло недоверие населения к прививкам", - пояснила она.

В 2005 году противотуберкулезная вакцина сербского производства вызвала осложнения у более чем тысячи новорожденных казахстанцев. После расследования Министерство здравоохранения выплатило более 5 миллионов тенге по искам родителей пострадавших детей.

"Но сейчас каждая партия вакцин у нас исследуется, и те вредные вещества, которые находятся в вакцинах, они настолько минимальны, что своего поражающего действия на организм не оказывают. Важно понимать, что осложнения после вакцинации минимальны по сравнению с теми заболеваниями, которые могут возникнуть и которые приводят к инвалидности и смертности", - заверила Петухова.