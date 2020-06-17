Рассылку о повышении НДС и КПН прокомментировал вице-премьер

Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов прокомментировал рассылку в WhatsApp о возможном повышении ставок налога на добавленную стоимость и корпоративного подоходного налога, передает Tengrinews.kz.

Фото: elements.envato.com

В Сети распространяются слухи о том, что правительство обсуждает увеличение налоговых ставок, НДС - до 16-20 процентов и КПН - до 24 процентов. Смаилов не подтвердил, но и не опроверг сообщение.

Он рассказал, что при Министерстве нацэкономики создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию налогообложения и повышению доходов бюджета. В ее состав входят представители госорганов, общественных организаций, депутаты Парламента, НПП "Атамекен" и экономисты.

На сегодня представлено 77 предложений. Предложения, по его словам, обсуждаются, проводятся необходимые расчеты.

"Задача рабочей группы - внимательно изучить и проанализировать все предложения на предмет целесообразности, оказываемого эффекта на налогоплательщиков и экономику. По итогам обсуждений в рабочей группе будет сформирован конкретный пакет предложений, которые будут вынесены на обсуждение общественности и рассмотрение правительства. Предварительные результаты будут озвучены в августе текущего года", - сообщил Алихан Смаилов.