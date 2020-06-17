Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 15 542 случая (+350 за сутки / 2,3%),
9 902 выздоровевших (+273), 88 умерли (+7)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 6 175 (+683)
Коронавирус в Костанайской области:
241 случай (+8 / 3,4%), 187 выздоровевших (+3), 2 умерли (+0)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 58 (+4)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 58 (+4)
17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без холодной воды в Костанае
17 июня 2020, 09:17 | ЖКХ
Отключение воды произойдет в пятницу, 19 июня, с 9.00 до 22.00. Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", необходимость в прекращении подачи питьевой воды возникла в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Баймагамбетова.
Иллюстративное фото nastol.com.ua
На время работ холодной воды не будет в домах по следующим адресам:
Жилые дома:
- Баймагамбетова 1, 1А, 3/2, 3/3, 3/4, 3/1, 2, 2А, 4А, 6А, 6/3, 6/5, 6/1, 8А, 30;
- Баумана 3, 1А.
Социальные объекты:
- ул. Абая, 37 (Спортивный зал Fitnation),
- ул. Алтынсарина, 1/1 (Принтмастер Костанай),
- ул. Баймагамбетова, 4А (детский дом «Дельфин»),
- ул. Баймагамбетова, 2А (Синагога),
- ул. Баймагамбетова, 1 (Строительный колледж),
- ул. Баймагамбетова, 8Б (икс-клуб София),
- ул. Баймагамбетова, 6Б (баня Олимп),
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства.
Последние новости
17.06.20 19:54 По факту гибели молодого человека на базе отдыха "Малибу" проводится досудебная проверка
17.06.20 17:46 Ожидаются дожди и грозы, которые иссякнут к выходным - о погоде в Костанайской области
17.06.20 13:42 Карантин на национальном уровне предложили ввести депутаты
17.06.20 12:50 Бояться не нужно, нужно знать!
17.06.20 11:02 Парламент Казахстана принял Кодекс о здоровье
17.06.20 10:40 У председателя мажилиса РК выявили коронавирусную инфекцию
17.06.20 09:45 Рассылку о повышении НДС и КПН прокомментировал вице-премьер
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 58
Пользователей: 0
Всего: 58
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 58
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020