17 домов и 7 социальных объектов останутся на день без холодной воды в Костанае

Отключение воды произойдет в пятницу, 19 июня, с 9.00 до 22.00. Как сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су", необходимость в прекращении подачи питьевой воды возникла в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Баймагамбетова.

Иллюстративное фото nastol.com.ua

На время работ холодной воды не будет в домах по следующим адресам:



Жилые дома:

Баймагамбетова 1, 1А, 3/2, 3/3, 3/4, 3/1, 2, 2А, 4А, 6А, 6/3, 6/5, 6/1, 8А, 30;

Баумана 3, 1А.

Социальные объекты:

ул. Абая, 37 (Спортивный зал Fitnation),

ул. Алтынсарина, 1/1 (Принтмастер Костанай),

ул. Баймагамбетова, 4А (детский дом «Дельфин»),

ул. Баймагамбетова, 2А (Синагога),

ул. Баймагамбетова, 1 (Строительный колледж),

ул. Баймагамбетова, 8Б (икс-клуб София),

ул. Баймагамбетова, 6Б (баня Олимп),

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства.