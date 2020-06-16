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Женщину-инвалида спасли из горящего дома пожарные в Лисаковске
Сообщении о задымлении 2-этажного жилого дома в 13-м микрорайоне поступило на пункт связи части СПЧ-3 Лисаковска поступил в понедельник, 15 июня, в 7.12. О том, как тушили огонь и спасали одну из жительниц дома - инвалида 1-й группы - пресс-служба ДЧС Костанайской области рассказала сегодня, 16 июня, на странице ведомства в Инстаграм.
К месту пожара выехали одна единица техники и 7 сотрудников личного состава специализированной пожарной части, а также 2 сотрудника и 1 единица техники местного отдела полиции и работники скорой медицинской помощи.
"Когда пожарные прибыли на место происшествия, из-под крыши дома шел едкий дым, стекла на окнах второго этажа были разбиты. Стены и потолки внутренних помещений 2-го этажа закоптились от открытого огня и дыма, выгорели обои, повреждены мебель и домашние вещи", - говорится в сообщении пресс-службы.
Открытое горение локализовали в 08.10 и полностью ликвидировали в 09.25. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 83 кв. м. Причина пожара устанавливается.
Фото пресс-службы ДЧС
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