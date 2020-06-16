Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Костанай-Рудный

Пять пассажиров, находящихся в легковом автомобиле, были госпитализированы. В автобусе пассажиров не было. Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.

ДТП произошло 16 июня, около 14.00. Автобус марки Mercedes ехал в сторону Рудного по крайней правой полосе. 7-местный легковой автомобиль "Лада Ларгус" двигался в том же направлении по крайней левой полосе.

- Водитель автобуса при совершении разворота с крайней правой полосы не убедился в безопасности совершаемого маневра и не уступил дорогу автомобилю, из-за чего и произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В результате ДТП 5 пассажиров "Лады" были доставлены в больницу. Водители легкового авто и автобуса не пострадали.