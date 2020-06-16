За две недели проведения НКТ почти 300 результатов тестов аннулировали из-за нарушений, передает Informburo.kz.

Директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов сообщил о серьёзных нарушениях, выявленных во время проведения национального квалификационного тестирования для педагогов, которое стартовало 2 июня.

На сегодняшний день тестирование прошли 12,5 тысячи педагогов, это половина из тех, кто подал заявки на НКТ. Средний балл составил 61. Из-за усиления карантинных мер тестирование ещё не проводится в Алматинской области.

В 296 случаях результаты тестирования были аннулированы. Учителя на экзамене использовали шпаргалки, телефоны, справочники. Установлено 18 попыток отправить на тестирование вместо себя других людей, материалы по шести фактам направлены в правоохранительные органы.

Один из таких инцидентов зафиксировали в Шымкенте 15 июня. Мужчина выдал себя за педагога и явился на тестирование с поддельным удостоверением.

"Это "удостоверение личности" – ламинированный картон. Указаны настоящие фамилия и имя педагога, однако на фотографии не он. Педагог зарегистрировался на тест, но вместо него тест пытался сдать другой человек", – рассказал Дидар Смагулов.

Министр образования Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что факты нарушений со стороны педагогов нельзя скрывать.

"Если некоторые наши коллеги идут на противозаконные действия, мы должны принимать строгие меры. Во-первых, правоохранительные органы работают, во-вторых, наш комитет, отделы образований по каждому случаю должны проводить служебное расследование", – отметил глава МОН.

В 2020 году из-за карантина аттестация педагогов будет проходить на протяжении трёх месяцев. Второй этап аттестации продлится до 20 августа. С 1 сентября педагоги, прошедшие аттестацию, получат положенные надбавки в зарплате.