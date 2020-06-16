13 случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области

Все новые случаи заболевания - симптомные.

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Трое заболевших приехали из Нур-Султана. Мужчина 1968 года рождения вернулся в Костанай и спустя несколько дней обратился в больницу с повышенной температурой, кашлем и болью в горле. Женщина 1967 года рождения и ее 16-летняя дочь вернулись из столицы в Аркалык. Обе обследованы по самообращению с признаками ОРВИ.

В этот же день в Аркалыке коронавирусная инфекция была подтверждена еще у одной женщины - 1963 года рождения, госпитализированной с диагнозом пневмония.

- Пять случаев COVID-19 зарегистрировано в областном центре. У пациентов, мужчин 1992-го и 1952 года рождения и женщин 1965-го, 1996-го и 1988 года рождения, наблюдались повышенная температура, слабость, боль в горле. Все заражённые были протестированы по эпидемиологическим показаниям и переведены в инфекционные стационары, - сообщили в информационном областном штабе. - В городе Тобыл и селе Амантогай Амангельдинского района инфекция выявлена у 43-летнего мужчины и двух женщин - 57-ми и 48 лет. Они обратились за медицинской помощью с температурой и слабостью.

Также инфекция COVID-19 подтверждена методом ПЦР-анализа у мужчины 1949 года рождения, проживающего в Жангельдинском районе. Пенсионер обследован при обращении с температурой, заложенностью носа, болью в мышцах.

Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары области. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Круг контактных лиц установлен. Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.

По состоянию на 15 июня в Костанайской области зарегистрированы 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны с выздоровлением 184 пациента, 2 скончались.