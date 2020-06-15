Группу карагандинцев, обманувших пенсионеров в Рудном, задержала полиция

Сейчас следствию известно о 10 фактах мошенничества, произошедших с февраля этого года. В основном жертвами стали пенсионеры из Рудного. Общий ущерб составил более 5 млн тенге. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Трое мужчин и женщина приезжали из Караганды и снимали квартиру в Костанае. В ходе расследования полиция выяснила, что один из мошенников заходил в любой магазин города и узнавал, по какому номеру можно позвонить в этот магазин. Узнав номер телефона в доме, где находился магазин, мошенники наугад набирали номера, меняя только последние две цифры. Если в ответ слышали голос пожилого человека, начинали разговор.

- К примеру, к одному потерпевшему обратились так: «Я ваш родственник, проживаю в Москве и мне необходимы срочно деньги на покупку бытовой техники», - рассказал заместитель начальника управления полиции Рудного полковник Ербол КАКЕНОВ. - Некоторые пенсионеры верили, что это действительно их родственник и он попал в трудную ситуацию, и соглашались отдать деньги. После этого мошенник говорил, что подойдет некий Николай Петрович и ему нужно передать указанную сумму.

Задержать мошенников удалось 9 июня, когда они в очередной раз приехали в Рудный. Жертвой на этот раз стала пенсионерка, отдавшая им 100 тысяч тенге.

Все подозреваемые - жители Карагандинской области 2002-го, 1991-го, 1994-го и 1996 годов рождения. У подозреваемых изъяли сотовые телефоны и сим-карты.

Ведется досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество», трое мужчин водворены в ИВС Рудного, женщина находится под подпиской о невыезде.