Неосторожное обращение с огнем стало причиной трех крупных пожаров в Костанае

В Костанае в выходные случилось несколько крупных пожара. Во всех трех случаях, к счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщают в департаменте по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания стало неосторожное обращение с открытым огнем.

14 июня, в воскресенье, загорелся частный дом по адресу Толстого, 125. Пожар начался на веранде, следом занялась кровля. Площадь возгорания 50 кв. м. Три пожарных расчета с огнем справились, однако часть дома полностью сгорела.

13 июня, в субботу, в 6 мкр загорелась кровля двухэтажного жилого дома. Площадь возгорания 120 кв. м. Горела также кровля бани. Пострадавших нет. Пожар был потушен силами ДЧС.

В тот же день улице Карбышева, во дворе дома 43В горели гаражи. Площадь возгорания 120 кв м. Пожар ликвидирован.

ДЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности в обращении с открытым огнем.