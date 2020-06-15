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Неосторожное обращение с огнем стало причиной трех крупных пожаров в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
В Костанае в выходные случилось несколько крупных пожара. Во всех трех случаях, к счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщают в департаменте по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания стало неосторожное обращение с открытым огнем.
14 июня, в воскресенье, загорелся частный дом по адресу Толстого, 125. Пожар начался на веранде, следом занялась кровля. Площадь возгорания 50 кв. м. Три пожарных расчета с огнем справились, однако часть дома полностью сгорела.
13 июня, в субботу, в 6 мкр загорелась кровля двухэтажного жилого дома. Площадь возгорания 120 кв. м. Горела также кровля бани. Пострадавших нет. Пожар был потушен силами ДЧС.
В тот же день улице Карбышева, во дворе дома 43В горели гаражи. Площадь возгорания 120 кв м. Пожар ликвидирован.
ДЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности в обращении с открытым огнем.
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