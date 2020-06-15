У главы Минздрава Казахстана Биртанова обнаружен коронавирус

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что госпитализирован в инфекционный госпиталь после того, как его тест на коронавирус, по его словам, показал положительный результат, передает Радио Азаттык.

«Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», — написал Биртанов на своей странице в Facebook’e 14 июня.

По словам министра, он соблюдал «все строгие санитарные меры», однако «риски есть всегда». Биртанов в своем посте призвал граждан соблюдать «личный карантин», в том числе носить маски в общественных местах и соблюдать социальное дистанцирование.

По данным министерства здравоохранения Казахстана, в стране насчитывается 14 809 случаев заражения. С 3 июня Минздрав ведет отдельный подсчет заразившихся, у которых нет внешних проявлений заболевания. Число «бессимптомных носителей» вируса, с 3 июня не включенных в статистику заболеваемости, составляет 4 892.

По официальным данным, в Казахстане зарегистрировано 77 летальных случая от коронавируса. Еще десятки умерших, у которых был положительный диагноз на COVID-19, не включены в статистику. Министерство здравоохранения объясняет это тем, что коронавирус был у них «сопутствующим» диагнозом, они скончались от других болезней. Выздоровели, по данным министерства здравоохранения, более девяти тысяч пациентов.