Блокпосты убрали сегодня, 14 июня, в Житикаринском районе

Кроме того, ограничительные меры ослабят до того же уровня, что и по всей территории Костанайской области. Об этом сообщается на странице акимата Житикаринского района в Instagram.

Фото https://www.instagram.com/akimat.zhitikara/

Жителям района с сегодняшнего дня разрешен выход из мест проживания, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи. При этом необходимо социальную дистанцию не менее 2-х метров.

Ношение масок для жителей района является обязательным условием при посещении магазинов, аптек, организаций здравоохранения, общественного транспорта, офисов, предприятий всех форм собственности и других объектов массового скопления.

Жители Житикаринского района теперь могут перемещаться между населенными пунктами области и посещать дачи, а также пользоваться личным, служебным, общественным междугородним автотранспортом и такси.

В акимате также напомнили, что проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий по прежнему под запретом.