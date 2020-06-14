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Три новых случая заболевания COVID-19 выявлено по данным на 13 июня в Костанайской области
Коронавирусная инфекция с симптомами подтверждена у жительницы Костаная, которая самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Также зарегистрировано два завозных случая, пациенты прибыли из Нур-Султана.
Иллюстративное фото с сайта rudnyi-altai.kz
Мужчина 1960 г. р. и женщина 1997 г. р. прибыли из столицы в Костанай и село Амантогай. В обоих случаях пациенты были обследованы при появлении симптомов (температура, кашель), сообщают в областном оперативном штабе.
В Костанае COVID-19 выявлен у женщины 1995 года рождения. Она обратились в больницу с жалобами на боли в горле, кашель. ПЦР анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции.
По состоянию на 13 июня в области зарегистрировано 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 175 человек.
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