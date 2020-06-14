Казахстанские военные прибыли в Москву для участия в параде Победы

Парадный расчёт военнослужащих десантно-штурмовых войск ВС Казахстана прибыл в Россию для участия в военном параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает informburo.kz со ссылкой пресс-служба Минобороны.

Самолёт с участниками парада приземлился на военном аэродроме "Чкаловский" вблизи Москвы. В период подготовки казахстанцы будут проживать в военном санатории "Звенигородский".

Для безопасности здоровья участникам парада запрещено выходить за пределы санатория, кроме как для участия в тренировках.

Перед отправкой в Москву все военные сдали ПЦР-тесты на коронавирус. До самого дня парада на коронавирус их будут проверять каждые три дня.