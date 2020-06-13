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Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области
По сообщению оперативного штаба, в Житикаре коронавирусная инфекция с симптомами подтверждена у трех человек, в том числе у одного ребенка. В Аркалыке заболел один человек - мужчина пенсионного возраста.
Фото с сайта cbs.com
В Житикаре по состоянию на 12 июня COVID-19 подтвержден у мужчины 1987 года рождения, а также у 33-летней женщины и ее полугодовалого ребенка. Данные лица являются близкими контактами с ранее заболевшими пациентами.
В городе Аркалык с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализирован мужчина 1951 года рождения, который был обследован по контакту с ранее инфицированной супругой, прибывшей из Нур-Султана.
Во всех случаях проведены противоэпидемические мероприятия - уточнение круга контактных, изоляция больных, дезинфекционные мероприятия.
Состояние больных удовлетворительное, лечение проводится согласно утвержденного протокола.
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