Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области

По сообщению оперативного штаба, в Житикаре коронавирусная инфекция с симптомами подтверждена у трех человек, в том числе у одного ребенка. В Аркалыке заболел один человек - мужчина пенсионного возраста.

Фото с сайта cbs.com

В Житикаре по состоянию на 12 июня COVID-19 подтвержден у мужчины 1987 года рождения, а также у 33-летней женщины и ее полугодовалого ребенка. Данные лица являются близкими контактами с ранее заболевшими пациентами.

В городе Аркалык с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализирован мужчина 1951 года рождения, который был обследован по контакту с ранее инфицированной супругой, прибывшей из Нур-Султана.

Во всех случаях проведены противоэпидемические мероприятия - уточнение круга контактных, изоляция больных, дезинфекционные мероприятия.

Состояние больных удовлетворительное, лечение проводится согласно утвержденного протокола.