Диплом об окончании Костанайского социально-технического университета был изготовлен кустарным способом.

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В Костанайской области учитель преподавал в средней школе с поддельным дипломом, передает Today.kz. Об этом сообщили в прокуратуре Карабалыкского района.

- По результатам анализа применения законодательства об образовании установлен факт осуществления педагогом одной из средних школ района трудовой деятельности с поддельным дипломом. Данное лицо привлечено к уголовной ответственности по статье 385 УК РК - использование заведомо подложного документа, - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что диплом об окончании Костанайского социально-технического университета является поддельным и изготовлен кустарным способом, на лазерном принтере.

- Согласно требованиям Закона Республики Казахстан "Об образовании" к занятию педагогической деятельностью допускаются лица, имеющие специальное педагогическое или профессиональное образование, по соответствующим профилям. Решением районного суда исковые требования Отдела образования о взыскании необоснованно полученной заработной платы с рассматриваемого лица по акту прокурорского реагирования в сумме 1,3 млн тенге удовлетворены, - добавили в надзорном органе.

9 июня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев сообщил, что в скором времени казахстанские работодатели получать возможность проверять дипломы в режиме онлайн – Министерство образования сейчас занимается наполнением и актуализацией базы данных, ее планируют презентовать к концу 2020 года.