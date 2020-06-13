В Минздраве объяснили, как будут принимать непривитых детей в детские сады

При допуске непривитых детей в дошкольные учреждения преимущество будут отдавать тем из них, кто имеет медицинские противопоказания к получению обязательных вакцин, передает портал informburo.kz.

Иллюстративное фото syl.ru

Об этом заявила вице-министр здравоохранения РК Лязат АКТАЕВА во время прямого эфира по обсуждению дополнений, внесённых в проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Проект кодекса предусматривает, что допуск в дошкольные учреждения детей, не получивших плановые профилактические прививки, будет возможен только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета. По словам Лязат Актаевой, согласно рекомендациям ВОЗ, этот пороговый уровень должен составлять 95% от целевой группы. Если непривитых детей в садике будет больше 5%, преимущество при приёме будут отдавать тем из них, кто не получил прививку из-за медицинских противопоказаний.

- Преимущественное право в детских дошкольных учреждениях из числа непривитых детей будут иметь те, кто имеет медицинские противопоказания. Ещё одну фразу скажу в целом по вакцинации, это принцип римского права: права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека, – сказала Лязат Актаева, отвечая на вопрос о том, по какому принципу в детские сады будут допускать непривитых детей.

Вице-министр отметила, что благодаря формированию коллективного иммунитета в обществе удалось значительно снизить число заражений вакциноуправляемыми инфекциями: случаи полиомиелита не регистрировали в Казахстане с 1996 года, дифтерии – с 2009 года, случаи заболевания краснухой за двадцать лет снизились в три тысячи раз.

- Коллективный иммунитет – это косвенная защита непривитых людей за счёт обеспечения достаточного числа привитых. Среди тех, кто не прививается, есть не только те, кто отказывается от вакцинации, зачастую это те, кто имеет медицинские противопоказания. Очень важно эту группу непривитых людей защитить, – сказала Лязат Актаева.



