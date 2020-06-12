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Возможны грозы, шквал и град: погода ближайших дней в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, 13-15 июня на территории Костанайской области, пройдут дожди с грозами. Местами возможны шквал и град, угрожающие нанести урон садам и огородам.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- В субботу, 13 июня, ночью 13-18, на юге области 21 градус тепла,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём на большей части территории области температура будет держаться в комфортных пределах +22...+24 °С, но на юге ожидается жара +30...+35 °С. В воскресенье и понедельник, 14-15 июня, ночные температуры невысокие: +5...+10 °С, на юге +15 °С. Днем столбики термометров покажут 20-25, на юге до 28 градусов выше нуля.
По прогнозам синоптиков, 13 июня ожидается юго-западный ветер, переходящий в северный. В воскресенье и понедельник на территории области будет дуть северо-восточный ветер. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, временами он будет усиливаться до 15-20 м/с.
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