Против строительства автобусной остановки под окнами протестуют жильцы многоэтажки в Костанае

11 июня жильцы дома № 9 по ул. Алтынсарина были возмущены тем, что бульдозер снес деревья, растущие вдоль проезжей части практически под домом. Они были единственной преградой, защищавшей жителей дома от пыли и чада, идущих от дороги, а также от солнца.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Теперь в квартирах выходящих на дорогу, царит жара, утверждают срочно собравшиеся на собрания жители. По их данным, снос деревьев понадобился для того, чтобы перенести автобусную остановку с прежнего места, расположенного примерно в 70 м, прямо под окна жилого дома.

- Мы провели уже два собрания, написали обращение к акиму Костаная,- говорит жилец дома Галина МОРОЗОВА. - Возмущены, что под окнами нашего дома срубили деревья и хотят вплотную к нему поставить автобусную остановку. Раньше остановка располагалась напротив дома № 7. Но он стоит дальше от дороги и от остановки его отделял скверик. В 2018 году скверик уничтожили, на его месте поставили коробку торгового дома. Вместе со сквериком были еще вырублены деревья рядом с домами № 7 и 9. Теперь под наши окна переносят остановку, а на месте прежней остановки для торгового дома сделают стоянку. Нам и так шума, пыли и выхлопных газов достаточно. И еще вблизи будет остановка с ревущими автобусами. Нам здесь жить. Мы хотим, чтобы мы, наши дети и внуки были здоровы, чтобы жильцы могли открывать окна. Пусть остановка остается на том месте, где она была. Она в свое время была поставлена правильно, с учетом санитарно-гигенических требований. Возникает вопрос, почему предпринимателю выгоднее купить кусок государственной земли и делать там что угодно, вместо того, чтобы выкупить несколько частных домов и на их месте строиться?

Фото Галины Морозовой

Галина Морозова сравнивает, насколько ухудшился микроклимат квартала после уничтожения скверика и уже в ужасе от того, в каких условиях придется жить, если автобусная остановка расположится прямо под окнами. Её поддерживают и другие жильцы дома. Люди вовсе не рады соседству, которое уже существует. К примеру, неподалеку - круглосуточный магазин, источник постоянного шума. Когда его строили, вырубили все деревья и ни одного кустика взамен не посадили.

Прямо в этом же доме расположился салон тайского массажа, работающий круглосуточно под вывеской «Мужской клуб «Малина». Теперь к эти источникам беспокойства добавится еще и остановка.

Фото Галины Морозовой

- Я живу на втором этаже, жалуется Татьяна НАУМОВА. - Когда прямо под моими окнами пристроили магазинчик и покрыли крышу металлом, я лишилась возможности днем выйти на балкон, такой жар летом от крыши исходит. Деревья хоть немного спасали. Сегодня у меня в квартире уже ад. Почему нас лишают условий для нормальной жизни?

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Впрочем, и тем, у кого окна выходят во двор, тоже несладко сейчас приходится. Буквально каждые 3-5 минут через двор проносятся автомобили, которым нужно объехать участок ремонтируемой дороги. Это создает еще одну точку напряжения.

- Наш президент выступал за слышащее государство,- добавляет Галина Морозова. - Вот, мы хотим, чтобы чиновники нас услышали. Чтобы наша власть хотя бы немного представление имела о том, как мы живем, в каких условиях.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Сегодня обращение к акиму города, подписанное 47 жильцами дома, уже передано в канцелярию акимата Костаная. Следующий шаг, который собираются предпринять люди — письмо президенту Казахстана.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

