Полгода без элементарных удобств живут жители дома по ул. Герасимова, 9 в костанайском микрорайоне Аэропорт

Жалобы жильцов этого нового микрорайона Костаная звучали неоднократно и становятся все громче и громче. Люди жалуются на недоделки, отсутствие элементарных удобств.

11 июня во дворе дома №9 по улице Герасимова состоялось собрание жильцов. Повод – не работающий в 9-этажном доме с самого первого дня заселения лифт, отсутствие газа, не обустроенный двор.

Со слов жильцов на собрание они пригласили представителей акимата, жилищной инспекции, генерального подрядчика и субподрядчика по установке лифтового оборудования. Однако приглашенные приглашение проигнорировали. Был только Туленберген УТАРОВ - представитель обслуживающей компании ТОО «Кен Дала», которая приняла дом.

- Наша компания приняла дом в феврале этого года, - рассказывает он. - Газа тогда не было, так как подрядчики не сделали врезку и основной газопровод еще не был введен в эксплуатацию. Лифт не работал, поскольку был некомплектный, а запасные части все никак не могут довезти.

Между тем, люди на грани отчаяния, о чем они и заявили на собрании. Полгода условия их жизни можно назвать экстремальными и, если поначалу они готовы были мириться с временными трудностями, то сейчас уже теряют надежду.

- Ко мне уже не хотят приезжать родственники, так как тяжело постоянно подниматься, - жалуется Сауле БАЙГАБУЛОВА, проживающая на 8 этаже. - Жильцы в возрасте лишний раз стараются не выходить на улицу, так как им тяжело подниматься и спускаться, В девятиэтажных домах должен быть лифт. Это же не зря придумано!

Сауле жалуется, что в доме есть и другие недоделки:

- Во время дождей 18-19 мая у меня начала течь наветренная стена. При этом мы платим кредит в полном объеме, хоть и не можем полноценно пользоваться квартирой.

Жильцы дома по Герасимова, 9 неоднократно обращались во все, казалось бы, заинтересованные инстанции. Но отдел строительства, подрядчики по выражению людей, продолжают «кормить их завтраками». Например, называют новые сроки запуска лифта, однако лифт не работает и сегодня.

- Я живу в доме с марта. На 9 этаже. Газа нет, готовить приходится на электроплитке, в мультиварке, - высказывает претензии Юлия ИВКИНА. - Счета за свет получаются большие. Брала квартиру через «Жилстройсбербанк Казахстана». Квартира неполноценно сдана, не все коммуникации есть, но платить приходится в полном объеме. Балконная дверь не закрывается – или дом дал усадку или же сама дверь бракованная, не знаю. Весной даже элементарно пройти к подъезду было невозможно. Асфальта нет, лужи по колено, приходилось буквально плыть. Сейчас вся вода ушла в подвал.

В доме нет даже мусорных контейнеров, возмущались люди. Они уже отказываются верить, что что-то изменится.

- Изменится, - уверял собравшихся Туленберген Утаров. – По газу - это проблема не только этого дома. Весь соседний квартал тоже без газа, но это решается. Буквально сегодня осуществили врезку в магистраль, до этого сделали опломбирование. Теперь дело за малым – мы должны проехать в «КазТрансГазАймак», оплатить и нас подключат.

В день собрания во двор многострадального дома №9 прибыл погрузчик и начал работы по снятию грунта, чтобы оборудовать детскую площадку. Готова «подушка» под асфальтирование двора. А вот перспективы запуска лифтового хозяйства остаются туманными.

Уже в ходе собрания Туленберген Утаров уговорил представителя подрядчика приехать на встречу с жильцами. Дмитрий МИХАЙЛОВ сходу объяснил:

- Лифты, установленные в доме, производятся в Екатеринбурге. Их же устанавливали в других домах и тоже сталкивались с проблемами некомплектности. С поставщиком, который их нам продал, уже с 2017 года идут судебные тяжбы. Только прямые убытки нашей компании от этого – порядка 20 млн тенге, но мы стараемся выжать с них недостающие запасные части, пусть даже и за деньги. Недостающие запасные части должны были выехать к нам на этой неделе, но поставщик вновь подвел. Теперь обещают 15 июня отправить. Плюс неделю на монтаж. В итоге – до конца месяца максимум мы запустим этот лифт.

Подрядчик пообещал жильцам в качестве компенсации оплатить два месяца пользования лифтом и попросил их «подождать еще немного».

В итоге до конца июня жильцам пообещали не только запустить лифт, но и устранить недочеты, допущенные при строительстве: заделать отверстия в стенах, устранить течи сантехники и пр. Под это дело Дмитрий Михайлов с понедельника выделит отделочников и слесарей – сантехников, которые по заявке обслуживающей компании будут устранять недочеты.