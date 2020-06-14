Юрий БОНДАРЕНКО: «Всегда быть в маске судьба моя»?

Эти слова из арии знаменитого советского певца часто вспоминаются, когда я окунаюсь в мир Интернета или выхожу на улицу. Да и отклики на страницах «НГ» не оставляют безразличным.

Правда, здесь я разделил бы две вещи. Первая - это личное отношение к требованиям там-то и там-то надевать маски, и вторая - вопрос о реальном практическом значении масок, которые здесь мне уже видятся лакмусовыми бумажками, то есть наглядными подтверждениями нынешнего глобального театра абсурда.

Если говорить о первой стороне или вещи, то, может быть, где-то в Москве коллективное неприятие «намордников» и перчаток дало бы какой-то результат. Но только коллективное. Индивидуальные же споры с охранником у входа в магазин или со стражами порядка - это, по мне, баловство. Ну не они же, эти стражи, вводили такое требование! Мало того, от тех же продавцов можно слышать: если вы подходите к прилавку без маски, то против нас могут быть санкции. К тому же я лично, как и множество других, хожу в магазины не самоутверждаться, а за покупками, и мне здесь не до выяснения отношений. Да и в надлежащих местах те же самые маски могут быть необходимы…

В то же время перед глазами стоит любопытнейшая картинка, увиденная в стенах одного из любимых мною заведений. Посетителей в данный момент нет. Но сотрудницы в масках. Спрашиваю: «Для чего?» - «Так ведь камера следит», - отвечают. Какая здесь логика? Логика страха. Страха не перед вирусом, а перед санкциями.

А полиция? Молодые крепкие ребята и изящные девушки, целыми днями разгуливающие в масках по улицам города. Здесь уже действует логика дисциплины. Одного только нет - логики здравомыслия. Тут эти маленькие кусочки материи становятся символами абсурдизма. Под разноголосые песнопения о защите здоровья по этому самому здоровью наносятся неприкрытые удары. Послушайте опытных медиков: долгое ношение масок, а тем более перчаток, вредно. Значит, наносится направленный удар по целым категориям работников.

Не говоря о пародийности иных ситуаций. Так и напрашиваются рисунки в духе датского карикатуриста Бидструпа или Кукрыниксов: люди в масках в бане или на пляжах, включая и нудистские. И всплывают в памяти строки Андрея Вознесенского: «Целуются затылками. Рты марлей позатыканы».

Впрочем, такой абсурд не удивителен, если хотя бы бегло взглянуть на картину в целом. Напомню только один штрих. Из года в год у нас отчаянно сражаются с зеленью. Помимо прочего, готовы уничтожать каждый живой росток, который самовольно выбивается из-под земли. Проще говоря, чекрыжат легкие города. А ведь даже школьнику известно, что деревья дают кислород. Кислород же необходим для легких уже отдельных граждан. Вирус, о котором столько шуму, опасен для легких же. Так что же мы творим? Не напоминаем ли того горе-лекаря, который одной рукой взрезает здоровую кожу пациента, а другой старательно налепляет на рану пластырь?

Что же касается собственно масок наших дней, то не станут ли они исследователями не такого уж далекого будущего восприниматься так же, как нами сегодня воспринимаются языческие талисманы и амулеты? Хотя, впрочем, маски сами по себе - это мелочь. Куда значимее маячащее за ними омасковление сознания, разъединение людей, стремящихся, подобно улиткам, укрыться в своих личных «скорлупках».