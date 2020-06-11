Отмечать неполезные продукты черной меткой предложили в Казахстане

Сенатор Муратбай Жолдасбаев считает, что в супермаркетах Казахстана нужно маркировать продукты, что поможет покупателям. Такое правило он предлагает закрепить законодательно, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Я поддерживаю проект закона (Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. - Прим.) и хочу выразить свое мнение. На сегодня поставлена задача на упреждение заболеваний человека. Одним из факторов заболеваемости является образ жизни и питания. Человек не каждый день бегает в аптеку, а в продуктовые магазины ходим чуть ли не каждый день. В цивилизованных государствах сегодня используются метки на продуктах питания", - сказал Муратбай Жолдасбаев на заседании Сената.

По его словам, такие метки очень помогают покупателям сделать выбор.

"Есть жесткая черная метка, которая размещается на неполезной для здоровья еде, показывает, что она содержит много соли и всякие Е, опасные добавки. Есть мягкие формы меток - зеленая, желтая, красная. Зеленая метка - помечается как полезная еда. Такие метки помогают людям анализировать, что им покупать сегодня и в последующие дни", - добавил депутат.

Сенатор считает, что в торговых сетях все продукты свалены на полки и люди скупают все, но не видят, что было бы для них полезно.

"Надо законодательно установить единое требование к оформлению таких полок в торговых сетях. Сегодня такие метки поставлены только на зубных пастах. В России сейчас обсуждается введение отдельного налога - акциз на употребление так называемого жидкого сахара, то есть сладкие газировки, энергетические напитки. Думаю, настало время законодательного ограничения на искусственные добавления пальмовых масел. Такой подход уже есть в большинстве цивилизованных государств", - добавил депутат.

Также Муратбай Жолдасбаев просит учесть опыт Финляндии по снижению количества соли в продуктах.

"Там планомерно в течение 10 лет снижали ее, что помогло оздоровить людей. При медленном снижении соли разницу во вкусе никто не почувствует, а соль, которую используем в пищу, необходимо делать с йодом. Йодирование ненамного увеличивает ее себестоимость, но зато такая соль защищает от многих болезней щитовидной железы. Такой закон принят в Беларуси 10 лет назад, и можно было посмотреть, насколько у них снизилось количество эндокринных заболеваний. Надеюсь, что Минздрав учтет вышесказанное и примет во внимание в дальнейшем в законотворческой деятельности", - сказал депутат.