Без горячей воды на все лето останутся 25 домов в Костанае

11 июня 2020, 09:31 |  ЖКХ

Отключение горячего водоснабжения до 1 сентября связано с заменой тепломагистрали ТМ-13 по ул. Карбышева. Деньги на реконструкцию были выделены из областного бюджета в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом пресс-служба ГКП "КТЭК" сообщила на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото znaj.ua

- Тепломагистраль ТМ-13 более 30 лет не видела капитального ремонта. Теперь есть возможность обновить 1,2 км трубы диаметром 500 мм, - говорится в сообщении пресс-службы.

 

В связи с ремонтом уже с 12 мая 25 домов в мкрн. Западный останутся без горячего водоснабжения. Отключение коснется абонентов, проживающих по следующим адресам:

  • Строительная, 2, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 10, 10А, 12, 14, 16;
  • Карбышева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17, 19, 21, 25, 27;
  • Чернышевского, 68.