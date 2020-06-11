Без горячей воды на все лето останутся 25 домов в Костанае

Отключение горячего водоснабжения до 1 сентября связано с заменой тепломагистрали ТМ-13 по ул. Карбышева. Деньги на реконструкцию были выделены из областного бюджета в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом пресс-служба ГКП "КТЭК" сообщила на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото znaj.ua

- Тепломагистраль ТМ-13 более 30 лет не видела капитального ремонта. Теперь есть возможность обновить 1,2 км трубы диаметром 500 мм, - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с ремонтом уже с 12 мая 25 домов в мкрн. Западный останутся без горячего водоснабжения. Отключение коснется абонентов, проживающих по следующим адресам: