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Без горячей воды на все лето останутся 25 домов в Костанае
11 июня 2020, 09:31 | ЖКХ
Отключение горячего водоснабжения до 1 сентября связано с заменой тепломагистрали ТМ-13 по ул. Карбышева. Деньги на реконструкцию были выделены из областного бюджета в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом пресс-служба ГКП "КТЭК" сообщила на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото znaj.ua
- Тепломагистраль ТМ-13 более 30 лет не видела капитального ремонта. Теперь есть возможность обновить 1,2 км трубы диаметром 500 мм, - говорится в сообщении пресс-службы.
В связи с ремонтом уже с 12 мая 25 домов в мкрн. Западный останутся без горячего водоснабжения. Отключение коснется абонентов, проживающих по следующим адресам:
- Строительная, 2, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 10, 10А, 12, 14, 16;
- Карбышева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17, 19, 21, 25, 27;
- Чернышевского, 68.
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