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Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности предотвратили два факта распространения наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
28 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из общежитий задержан 33-летний гражданин, у которого при проведении досмотра было обнаружено и изъято пять бумажных свертков с расфасованным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключения экспертизы, вещество является высушенной марихуаной высушенной весом 30 гр.
В ходе осмотра помещения, мужчина указал, что часть марихуаны он спрятал. Общий вес наркотика составил 148 граммов, что является крупным размером.
2 июня пролицейские в мкрн. Аэропорт задержали 35-летний мужчину, у которого в спальне под диваном в ходе обыска было обнаружено и изъято четыре полимерных свертка с героином общим весом более 20 граммов.
По обоим делам ведется досудебное расследование.
Как сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Костанайской области Кайрат ТАЩАНОВ, с начала года сотрудниками УПН из незаконного оборота изъято более 37 килограммов различных наркотических средств.
Фото представлено пресс-службой ДП
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