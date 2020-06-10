Наркотики в особо крупном размере изъяты в Костанае

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности предотвратили два факта распространения наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

28 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из общежитий задержан 33-летний гражданин, у которого при проведении досмотра было обнаружено и изъято пять бумажных свертков с расфасованным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключения экспертизы, вещество является высушенной марихуаной высушенной весом 30 гр.

В ходе осмотра помещения, мужчина указал, что часть марихуаны он спрятал. Общий вес наркотика составил 148 граммов, что является крупным размером.

2 июня пролицейские в мкрн. Аэропорт задержали 35-летний мужчину, у которого в спальне под диваном в ходе обыска было обнаружено и изъято четыре полимерных свертка с героином общим весом более 20 граммов.

По обоим делам ведется досудебное расследование.

Как сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Костанайской области Кайрат ТАЩАНОВ, с начала года сотрудниками УПН из незаконного оборота изъято более 37 килограммов различных наркотических средств.

Фото представлено пресс-службой ДП