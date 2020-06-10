Дожди ожидаются, но не на всей территории Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в четверг, 11 июня, в Костанайской области ожидается малооблачная погода без осадков. В пятницу и субботу, 12-13 июня, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, причем в субботу дожди и грозы могут сопровождаться шквалом и градом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

На севере области в дневное время прогнозируется сильный дождь. В областном центре 12-13 июня будет дождь и гроза.

- В ближайшие два дня, 11-12 июня, ожидаются одинаковые температурные показатели, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - По ночам - 12-17, на юге 20 градусов тепла. В дневное время будет жарко: +30...+35°С. В субботу, 13 июня, ночная температура останется в прежних пределах, а днем термометры покажут 21-26, на юге 29 градусов. В Костанае в ближайшие три дня по ночам ожидается +15...+17°С. В дневное время в четверг-пятницу будет +30...+32°С, в субботу +24...+26°С.

По прогнозам синоптиков, 11 июня ожидается восточный ветер скоростью 3-8 м/с. В пятницу ветер сменит направление на юго-западное, а в субботу на северное, затем на северо-восточное. Скорость ветра 12-13 июня составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.



