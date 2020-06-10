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Номер для передачи показаний счетчика горячей воды изменился в Костанае
10 июня 2020, 17:45 | ЖКХ
Об этом пресс-служба ГКП "КТЭК" сообщила на своей странице в Instagram. Теперь показания счетчика необходимо передавать в WhatsApp на номер +7 747 586 08 05.
Иллюстративное фото kazanfirst.ru
- Личные номера телефонов контролёров, которые они указывают на уведомлениях, по-прежнему действительны, - сообщили в пресс-службе. - Для ускорения процесса принятия данных допускается такая форма передачи.
Теплокомпания также напоминает потребителям, что фото счетчика должно быть качественным, так как данные приборов проверяются.
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