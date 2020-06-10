Новая налоговая амнистия: физлицам планируют списать пени, накопившиеся до 1 апреля

Для списания пени необходимо уплатить основную сумму налога до конца года, передает Informburo.kz.

В Казахстане планируют провести дополнительную налоговую амнистию для физических лиц. Об этом сообщил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Альберт Рау на обсуждении законопроекта о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, физлицам спишут пени, числящиеся на лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 апреля 2020 года, при условии уплаты недоимки по налогам на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства до 31 декабря 2020 года.

Также законопроект предлагает ввести налоговые послабления отечественным компаниям в базовых отраслях для повышения их текущей ликвидности, высвобождения средств для восстановления экономического роста после режима чрезвычайного положения, обновления парка отечественных перевозчиков, поддержки негосударственных средств массовой информации, а также поправки, направленные на упрощение налогового администрирования в период карантина.

Устанавливается лицензионный сбор за право занятия микрофинансовой деятельностью и банковской деятельностью для филиалов банков-нерезидентов.

В Налоговом кодексе предусматривается обязанность банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять сведения о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Мажилис принял проект закона в двух чтениях.