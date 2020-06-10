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Новая налоговая амнистия: физлицам планируют списать пени, накопившиеся до 1 апреля
Для списания пени необходимо уплатить основную сумму налога до конца года, передает Informburo.kz.
В Казахстане планируют провести дополнительную налоговую амнистию для физических лиц. Об этом сообщил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Альберт Рау на обсуждении законопроекта о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс.
Согласно законопроекту, физлицам спишут пени, числящиеся на лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 апреля 2020 года, при условии уплаты недоимки по налогам на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства до 31 декабря 2020 года.
Также законопроект предлагает ввести налоговые послабления отечественным компаниям в базовых отраслях для повышения их текущей ликвидности, высвобождения средств для восстановления экономического роста после режима чрезвычайного положения, обновления парка отечественных перевозчиков, поддержки негосударственных средств массовой информации, а также поправки, направленные на упрощение налогового администрирования в период карантина.
Устанавливается лицензионный сбор за право занятия микрофинансовой деятельностью и банковской деятельностью для филиалов банков-нерезидентов.
В Налоговом кодексе предусматривается обязанность банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять сведения о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.
Мажилис принял проект закона в двух чтениях.
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