1,8 миллиарда тенге бездвижно пролежали 5 лет в "КазАгро" - депутат

На счетах "КазАгро" бездвижно пять лет пролежали 1,8 миллиарда тенге, две недели назад эти средства вернули в республиканский бюджет. Депутаты Мажилиса возмущены тем, что деньги не работали и никто не несет за это ответственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутат Сергей Звольский поднял вопрос о бюджетной программе "Увеличение уставного капитала "КазАгро" для реализации государственной программы агропромышленного комплекса".

"С апреля 2016 года на контрольных счетах наличности "КазАгро" находилось 1,8 миллиарда тенге. Как мы понимаем, речь идет о казахстанско-венгерском фонде прямых инвестиций. Я и мои коллеги несколько лет подряд поднимали вопрос об их использовании. Как я узнал вчера, буквально две недели назад вы вернули эти средства в республиканский бюджет. Но эти деньги пролежали пять лет без движения. Хотя еще в 2017 году в рамках обсуждения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год тогдашний министр сельского хозяйства Мырзахметов ответственно заявил, что три проекта уже одобрены и имеют высокую степень готовности к реализации и к финансированию.

Однако через год уже другой министр, Шукеев, отвечая на мой вопрос, в этом же зале сказал: "Мы сейчас будем пересматривать правила либо изменим целевое направление этих средств. Только тогда можно использовать средства этого фонда". Однако прошло уже почти два года. Пересмотрены ли эти правила и кто персонально ответит за замороженные бюджетные средства, которые могли бы работать на развитие АПК страны", - поинтересовался депутат.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров подтвердил, что деньги были выделены на реализацию двух проектов.

"Из-за технических проблем, из-за недоработки нормативных документов эти деньги тогда не было возможности использовать. И эти проекты были реализованы за счет средств венгерской стороны и "КазАгро". На настоящий момент эти деньги возвращены в республиканский бюджет.

По ответственности, вы сами сказали, что там два министра до этого работали. Те люди, которые принимали решение по данному вопросу, в настоящее время в Министерстве сельского хозяйства уже не работают", - ответил министр.

Слова министра прокомментировал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

"Вы очень по-чиновничьи ответили. Пять лет лежали деньги замороженными в силу отсутствия нормативно-правовых актов. Ну скажите, чтобы ясно было простому народу. Потому что Министерство сельского хозяйства, ваши работники, не смогли разработать правила. (...) Деньги есть, проекты есть, аппарат есть. Ну что, заставить не можете правила разработать? Когда такое слышит налогоплательщик, он, естественно, должен вопрос задать: "А за что я держу таких чиновников?", - добавил спикер Мажилиса.