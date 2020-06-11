Тимур ГАФУРОВ: Карантин навсегда

В субботу, 6 июня 2020 года, десятки казахстанцев попытались почувствовать себя гражданами «страны, вернувшейся с войны». Как-то так получилось, что смягчение противоэпидемических мер совпало по времени с послаблением (популярное сейчас слово) политического режима. Поэтому некоторые граждане вдруг решили, что собираться на улицах и площадях в количестве больше трех человек теперь можно после простого уведомления об этом в адрес местного акимата - на основании вступившего в силу как раз в этот день закона о мирных собраниях.

И ведь нельзя сказать, что накануне их не предостерегали от опрометчивого шага. Десятки представителей власти разного ранга приводили аргументы один убедительнее другого. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек БЕКШИН пригрозил, что контактировавших с больными коронавирусом на митинге госпитализируют вместе с семьями. Главный санитарный врач Нур-Султана Жанна ПРАЛИЕВА прогнозировала, что митингующие могут заразить всю столицу, и придется вернуть блокпосты, а также закрыть возобновившие деятельность предприятия. Заместитель генерального прокурора РК Булат ДЕМБАЕВ 5 июня разъяснил, что Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК» действительно предусмотрен уведомительный порядок организации собраний, митингов и пикетов, но напомнил, что мирные собрания должны проводиться только в специализированных местах.

- На данный момент местные представительные органы определяют такие места и маршруты следования для демонстраций и шествий, требования по их материально-техническому и организационному обеспечению, а также границы прилегающих территорий, где не допускаются пикетирования, - отмечалось в обращении Генпрокуратуры. - Организация и проведение мирных собраний возможны после завершения этой процедуры

К сожалению, в этом обращении не поясняется, почему местные представительные органы, то есть маслихаты, за две недели со дня подписания закона (с 25 мая) и пальцем не пошевелили, чтобы обеспечить своим избирателям возможность реализовать их конституционное право.

Зато 6 июня именно в тех местах, которые самостийно выбрали митингующие, их встретили не только полицейские, но и дезинфекторы. И взаимодействие двух методов - традиционного и временного - дало отличный результат. В Алматы, например, сотня гражданских активистов простояла в тесном двойном кольце 4 часа, занимаясь не выкрикиванием популистских лозунгов, а переговорами с чиновниками. Ну а если впоследствии кто-то из этой скученной массы окажется носителем Covid-19, то спор можно будет и продолжить - в провизорном госпитале, как и обещал санврач Бекшин.

Но вот что интересно - утром 6 июня управление общественного развития Алматы предупредило: «По состоянию на сегодня в акимат не поступали уведомления о проведении мирных митингов и собраний». А чуть позже, на встрече с митингующими, руководитель этого же управления Диас ЕСДАУЛЕТОВ сообщил: «27 мая подали заявку как уведомление, хотя действующий закон вступил в силу только 6 июня. Мы рассмотрели заявку, вышли на контакт с заявителем и объяснили, что эта заявка была подана не по форме».

Впрочем, скоро все эти мелкие нестыковки останутся в прошлом - 7 июня маслихаты наконец-то начали определять резерваты для выражения народного недовольства. И хотя выйти на пикет продолжительностью не более двух часов, например, к резиденциям первого и второго президентов РК по-прежнему нельзя - у нас, чай, не США, где можно палатку с плакатами поставить возле Белого дома, и не Швейцария, где полицейские вместо того, чтобы разогнать демонстрацию против расизма, на которую пришли 5 000 человек вместо разрешенных 300, раздала им маски, - прогресс все-таки налицо.

Да и про пандемию не забываем - в этот же день главный санврач РК своим постановлением предоставила право ужесточать карантинные меры не только главным санврачам регионов, но и руководителям подразделений минобороны, КНБ, МВД и ведомства управления делами президента РК, которые, видимо, тоже очень хорошо разбираются в эпидемиологии.

С таким уровнем защиты нашим гражданам не страшен любой вирус, будь то особо опасная инфекция с Востока или зараза вседозволенности с Запада.