Создание сайтов для малого бизнеса в Нур-Султане (Астана)

Чтобы активно продвигать собственный малый бизнес, можно использовать интернет-сайт. С помощью сайта, размещенного в сети Интернет, можно выполнять множество бизнес-задач, способствующих продвижению товаров, снижению затрат и автоматизации.

Сайт – лучший инструмент для бизнеса

Сайт для малого бизнеса – это, как правило, достаточно простой по своей структуре и функционалу интернет-ресурс, на который в любое время могут зайти люди, являющиеся потенциальными клиентами. Чтобы сделать такой сайт, которые станет представительством вашей фирмы в Интернете, ее визитной карточной, необходимо обратиться к специалистам. Разработка сайта-визитки в Астане (Нур-Султан) в веб-студии https://nurgaliev.kz/ стоит относительно недорого (цены от 50 000 тнг), что важно для большого числа начинающих предпринимателей, занимающихся именно малым бизнесом.

Несмотря на то, что сайт-визитка отличается небольшим объемом страниц и несложными функциональными модулями, его можно очень эффективно использовать для продвижения собственного бизнеса.

Что важно должно быть на странице?

На главной странице сайта рекомендуем опубликовать следующую информацию:

«Вкусные» либо универсальные предложения для клиентов;

побудить посетителей оставить контактные данные (к примеру для бесплатной консультации);

кратко о компании и преимущества;

услуги либо категории товаров;

отзывы клиентов.

Посетив сайт, человеку должно быть сразу понятно, куда он попал и чем занимается компания. Тут важно отметить, чтобы вся информация вышеописанная была разбита на блоки. Блоки должны быть сверстаны с использованием инфографики, медиконтента (фото, видео). Человек - существо достаточно ленивое, чтобы читать ваш скучный текст, ему нужна визуальная подача.

Отдельная страница с предложениями товаров или услуг тоже должна быть на сайте, так как потенциальный клиент должен знать, что конкретно вы ему можете предложить. Естественно, нужно опубликовать достаточно детальное описание предложений, характеристики товаров и так далее. Фотографии и даже видеоролики тоже могут дополнить описание. На этой же странице можно опубликовать цены на услуги и товары. Если загружаете каталог товаров на сайт, то рекомендуется внедрить фильтры поиска по товару: бренды, типы, размеры, цвет и т.д.

Сайт для малого бизнеса в обязательном порядке должен иметь страницу либо блок с контактными данными. Здесь публикуется электронная почта, телефон, whatsapp и другие контактные данные, необходимые для осуществления связи между клиентом и представителем вашей компании.

Для старта много функционала не нужно!

Что касается функционала сайта-визитки, то он, как правило, минимален. Несмотря на несложность функциональных модулей, они могут помочь решить определенные бизнес-задачи. Так, например, можно поставить модуль опроса либо «квиз» через который вы сможете узнавать мнения ваших клиентов и их потребности. Кроме этого, можно организовывать на сайте викторины, анкетирование и другие, интересные и полезные для развития бизнеса мероприятия. Выбирая программные модули, вы должны руководствоваться целями вашей компании, особенностями целевой аудитории.

Качественный сайт в Интернете станет отличным подспорьем продвижению вашего малого бизнеса.

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г. Нур-Султан (Астана)

Web: Nurgaliev.kz

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